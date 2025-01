Cerrarán módulo del Repuve en El Punto el miércoles y jueves

Ciudad Juárez.- Debido a las bajas temperaturas que se pronostican para el próximo miércoles 8 y jueves 9, el módulo del Registro Público Vehicular (Repuve) ubicado en El Punto, estará cerrado, informó la titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza.



La funcionaria agregó que a los ciudadanos que tienen programadas sus citas el próximo miércoles y jueves en este módulo, situado en avenida Heroico Colegio Militar y que está a cargo del Gobierno Municipal, se les hará una nueva cita.



Comentó que en ese lugar se trabaja en el exterior y ante las situaciones adversas por el clima, se suspenderá el servicio esos días.



“Los empleados municipales que operan el módulo estarán laborando en la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez” (presidencia municipal) en la oficina de Atención Ciudadana, ubicada en la planta baja, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, por si las personas quieren hablar o acudir”, explicó.



“Les pedimos a los ciudadanos que es mejor que no salgan el miércoles y jueves, ya que se tiene pronosticado nieve y temperaturas de -6 grados, las calles se cristalizan, por lo que queremos evitar accidentes”, indicó.



La funcionaria dijo que garantiza la cita o entrega del engomado que se tenía programado para esos días, el cual se les repondrá en cuanto las condiciones climatológicas mejoren.



Indicó que a partir del lunes se les hablará por teléfono a los ciudadanos que tenían su cita programada para informarles que será reagendada, cuando el clima ya lo permita.



“No se cancelará el servicio, los empleados estarán aquí en la Presidencia, si el ciudadano quiere venir, aquí se les pude dar la información y serán atendido, pero la intención es que no salgan de sus casas que no se expongan al clima para evitar algún accidente”, mencionó.



“Si el clima lo permite, el próximo viernes 10 de enero se retomarán las actividades, pero si continua un pronóstico como el de miércoles y jueves, se recorrerían las citas, pero ya se estará informando a través de los medios”, agregó.



Explicó que el martes todo operará de manera regular en el módulo, si en el transcurso de las horas cambia la situación y es necesario por seguridad de los ciudadanos también suspender el viernes, se informará, pero hasta ahora solo es miércoles y jueves.