Ciudad Juárez.- La celebración de San Lorenzo está en puerta y por la fiesta patronal que se celebra el 10 de agosto, fueron cerradas las calles alrededor del templo.

Elementos viales mencionaron que a partir de mediodía del miércoles inició el cierre en las avenidas Rafael Pérez Serna, Valle de Juárez y San Lorenzo.

El cierre permanecerá hasta que concluyan los festejos y los vendedores terminen de recoger los puestos, lo cual ocurrirá aproximadamente la madrugada del lunes 11 de agosto.

Los elementos viales permanecerán en la zona para brindar indicaciones a los conductores y con esto evitar o reducir el tráfico.

