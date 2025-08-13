Cerezmi Esparza: del pan, el cine y la vida

Ciudad Juárez.– Cerezmi se recuerda como una niña parlanchina, frecuentemente llegaba a casa exhibiendo en su cuaderno el sello de un periquito, con el que la maestra reportaba que no paraba de hablar en clases: “Tenía una gran habilidad social con mis pares, pero con los adultos era introvertida”, hoy es una excelente conversadora, una mujer de muchas pasiones, ocupaciones y para nada introvertida.

“Mi nombre es raro, ha representado algo muy importante en mi vida. Al salir de los nombres convencionales, yo me salgo también. Llamarme Cerezmi es mi distintivo. Cuando mi mamá estaba en la primaria tenía una maestra de danza cuya hija se llamaba así, desde entonces decidió que, cuando tuviera una hija propia, le llamaría así, yo estaba predestinada a tener ese nombre. Aunque algunos dicen que es otomí, otros que es náhuatl, en realidad lo he buscado hasta en Google y no hay referencias, nunca he sabido el origen o significado de Cerezmi, pero mi mamá dice que significa ‘flor de cerezo’ y yo le creo”

“Ya en la adolescencia comprendí que, al igual que mi nombre, yo no era típica, soy un ente diferente. Mientras mis compañeras querían pasear y gustarles a los chicos, yo tomaba clases de oratoria. Gané un concurso de zona, luego el regional y también el estatal. Era una chica de clase baja y sobresalir académicamente era complejo. Así que cuando gané la competencia estatal mi mente se abrió”

“Cuando estudiaba la preparatoria pensé en estudiar derecho, pero cursé Técnico en Informática en el Conalep e hice mi servicio en el Colegio de Arquitectos de Ciudad Juárez, entonces quise ser arquitecta, pero no salí en listas, en esa época tuve varios trabajos, entre ellos, en una imprenta, ahí se dio mi encuentro con el Diseño Gráfico. Al siguiente semestre fui a averiguar y me llamaron mucho la atención las materias ¡Me enamoré de mi carrera! ¡Es multifacética! La sorpresa fue que, al salir de la universidad, las oportunidades laborales eran pocas, comencé entonces a hacer trabajos como ‘freelance’. Colaboré por nueve años con proveedores de artes visuales, de diseño gráfico y en particular con un profesor español que fue mi director de tesis en la universidad, con él tuve mis primeros contactos con la cinematografía”.

Foto: Ivonne Vidaña

“Es en este proceso que comencé a darle foco a Juárez me volví identitaria y orgullosa de la comunidad fronteriza. Mi principal discurso ha sido el cómo se vive ser juarense. He salido de esta ciudad para hacer intercambios académicos en la Ciudad de México, que me gustó mucho, pero amo el encanto juarense y regresé. En mi trabajo con el doctor, mi profesor español, comencé a aprender de producción cinematográfica, al participar en mi primer documental. Aprendí a moverme entre lo riguroso de la administración, lo legal y lo creativo”.

“En 2015 me adentré formalmente en el cine documental con la pieza ‘Mientras tenga vida’, que se realizó por encargo de una asociación de madres de mujeres desaparecidas. Ese documental fue distribuido por Amnistía Internacional y proyectado en el aniversario del Campo Algodonero, en Washington, D.C.”.

Cerezmi colaboró también con la “Kolectiva Fronteriza”, un grupo de artistas y diseñadoras, donde creó la imagen audiovisual del Primer Festival de Arte Urbano Femenino, que durante 10 días reunió a personas de Brasil, España, Colombia, Tijuana y El Paso en Ciudad Juárez; tomó un Diplomado en Producción y Lenguaje Cinematográfico en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y por cuatro años dio clases de arte en la casa hogar Rivers of Mercy, en Lomas de Poleo, una asociación civil financiada por un organismo norteamericano: “Vivir la transformadora experiencia del arte, me enseñó muchas cosas sobre la nobleza de niños que, con empatía y arteterapia, a los pocos meses eran otros. Es una actividad que quisiera retomar”.

Al día de hoy, Cerezmi ha participado en la producción de tres documentales, cinco cortometrajes, un largometraje y doce video arte-performance en total y como ella afirma: “El diseño paga las cuentas y el cine me permite tener un canal para decir lo que pienso. Como cineasta quiero comprender a Juárez, su realidad y su dinámica social, crecer como persona y profesional. Desarrollar mi estilo, con temáticas sociales, con participación colectiva”.

Pero su historia no abarca solo su activa participación en el ambiente del cine local, hay facetas en su vida que le han planteado retos más complejos: “Ser mamá es lo más difícil que me ha tocado, la maternidad es muy retadora. Las exigencias sociales, familiares y personales, la autoexigencia, siempre quiero resolver. Soy mamá de un niño con autismo. Es una condición difícil de entender para otros. En el primer año de vida de mi hijo, veía características diferentes, como cuidé de mis hermanos menores, tenía una idea de cómo era el desarrollo de un niño y algo había diferente con el mío. Al año y medio lo llevé con la neuróloga y me dijo que el niño solo estaba ‘chiple’, pero mi instinto decía que no era eso, y no fue sino hasta los cuatro años que lo diagnosticaron con autismo”.

“La primera vez que escuché hablar de este síndrome, estaba en la preparatoria, una maestra tenía una hija con esta condición. Cuando supe que mi hijo la tenía, la busqué para que fuera su terapeuta. Con ella conseguí una red importante de apoyo, no solo me conocía, si no que ella sabía lo que conlleva vivir este tipo de maternidad. Al enfrentarte con este diagnóstico, tienes un proceso de duelo, porque planeas cosas para tu hijo y la vida dice: ‘Eso no va a pasar’. Pero comprendo que mi hijo necesita una mamá como yo, que resuelva. De eso se trata la vida, de ser realistas y buscar mejorar las condiciones en que te toca vivir. Voy aprendiendo con él, es mi freno, pero también es mi motor”.

Pan, un pasado y el futuro

Desde niña, Cerezmi soñaba con tener una panadería y desde hace tres años vive esa realidad que ahora tiene otro sentido, por una parte, darle a su papá un espacio para ejercer su profesión y por la otra, preparar una herencia con la que su hijo pueda volverse autosuficiente: “Mi papá y mi abuelito eran panaderos en su natal Aguascalientes. Mis primeros recuerdos olfativos son de pan, íbamos a visitarlos al trabajo y nos daban masa para ‘ayudarlos’, mi mamá aprendió a hacer donas cuando yo tenía tres años y nos íbamos a venderlas. Es un oficio que respeto, es una herencia entrañable y creo que será el futuro de mi hijo, un regalo para su independencia. En nuestra panadería queremos recordarle a la gente cómo sabe el pan, somos una panadería de barrio, le damos vida a la tradición del pan dulce mexicano, sus sabores, su consistencia”.

Y paralelo a todo esto, también es parte de la fuerza laboral, hace turno nocturno en una maquila: “Trabajar en la maquila me ha traído mucho aprendizaje, aunque ha sido abrumador trabajar con tanta gente. Después de años de independencia, ahora soy una de las 12 mil personas que trabajan bajo el mismo techo, pero esto me da estabilidad para mi hijo, solventa el terapeuta, su maestra sombra y sus gastos médicos. Soy líder de entrenamiento y es parte de mi desarrollo profesional, se ha abierto ante mí una perspectiva diferente de la vida en este otro ámbito. La vida me ha llevado por muchos caminos y eso me gusta”.

Les mencioné al inicio que Cerezmi es una mujer de muchas pasiones y ocupaciones, que lleva una vida plena de satisfacciones y proyectos. Mi reconocimiento para esta emprendedora, cineasta, diseñadora, madre, trabajadora, pero sobre todos estos roles, una gran mujer, una gran juarense.