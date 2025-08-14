Ciudad Juárez. - El Centro Federal de Conciliación y Registro Federal (CFCyRL) exhortó a los empleados de la empresa Sam Pecan para que acudan a la dependencia para exponer su situación e inconformidad laboral y ofrecerles atención y seguimiento a su caso.

Enrique Zertuche, titular de esta dependencia en el estado de Chihuahua, informó que en el orden de competencias, esta empresa dedicada a la elaboración de alimentos corresponde al ámbito federal.

Fue este jueves que alrededor de 160 empleados de la empresa Sam Pecan ubicada en la avenida Vicente Guerrero 8234 denunciaron sus inquietudes respecto a que la empresa estaría tratando de vender maquinaria y cerrar operaciones sin liquidar al personal.

El funcionario federal mencionó que saben que hay empleados de esta compañía que por desconocimiento han acudido a las oficinas estatales de Conciliación Laboral; sin embargo, ya se dio aviso de que por el tipo de empresa de la que se trata, el caso corresponde al nivel federal.

“Pues los apoyamos ahí en el Centro federal donde solo requieren de acudir con su credencial de elector INE y sería bueno que llevaran alguna identificación del trabajo, un recibo de pago, cualquier situación”, mencionó.

El funcionario informó que las oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Federal se encuentran ubicadas en Juárez en el bulevar Gómez Morín número 7045, tercer piso, en lo que antes era conocido como la Torre Nextel.

El horario de oficina es de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y los trabajadores deben saber que todos los servicios son gratuitos y pueden encontrar acompañamiento de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).