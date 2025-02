Centro de Convenciones: 'No afectará áreas verdes', asegura Carlos Ortiz

Ciudad Juárez.- Ante los rumores de que se construirá el Centro de Convenciones en el Parque Central, Carlos Ortiz Villegas, representante de la gobernadora en Juárez, comentó que “no se va a atentar contra ningún área verde, ninguna área donde este la fauna, ni los lagos, pues es un espacio que los juarenses requerimos”.

Mencionó que el centro de convenciones se pudiera construir en un área que vaya a complementar al recinto juarense, ya que en este espacio se hacen eventos académicos, deportivos, empresariales, sin embargo, insistió en que serán colaboradores y respaldarán las decisiones del fidecomiso.

Lo anterior después de sostener una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Ortiz Villegas, quien dijo tuvo la oportunidad de presentarse ante el organismo empresarial para ponerse a la orden y hablar entre otros temas, sobre el Centro de Convenciones.

Detalló que en la reunión hablaron sobre seguridad, mejoras en el transporte público, así como el Centro de Convenciones, donde aseguró que el Gobierno del Estado estará apoyando al fideicomiso para concretar este proyecto del que consideró que será beneficioso para la ciudad, ya que traerá derrama económica y la creación de más empleos para Juárez.

“La gobernadora me encargó enfáticamente, me dice todo lo que sea de beneficio para los juarenses, no vamos a restringir absolutamente nada”, declaró.

En cuanto a los recursos para realizar el proyecto, dijo desconocer si el fondo con el que cuentan es suficiente, pero considera que tanto el Gobierno Federal, estatal y municipal colaborarán para concretarlo.