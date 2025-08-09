Ciudad Juárez. – Ante la crisis del sector maquilador que tiene en jaque a esta ciudad, Juárez está ante un momento importante para que el empresariado local diversifique sus actividades y su economía, consideró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Iván Pérez, quien cree que el Centro de Convenciones será un punto esencial en este tipo de acciones.

En el marco de la firma que compromete el donativo de tierras para la construcción del Centro de Convenciones en Juárez, el representante del comercio formal en la ciudad reconoció tanto al gobierno estatal, como al municipal en Juárez y a los organismos empresariales con sus representantes que fueron parte de esta decisión que convirtió un proyecto, en un lugar, en una tierra para construir esta infraestructura que Juárez esperaba hace más de 20 años.

“Es importante ver cuántos y creo importantísimo cuántos eventos se han ido en estos 20 años por no tener un centro de convenciones…. estoy muy orgulloso de ser parte de esta Mesa Directiva (del Fideicomiso) de este inicio, porque va a ser histórico para la ciudad”, dijo.

Para el dirigente de la Canaco, es importante que en esta frontera se considere al turismo como un factor de la diversificación económica de la que tanto se habla, que el turismo sea como hace 50 años en Juárez, -pidió Pérez Ruiz- y para ello se requiere flexibilidad de los gobiernos que autorizan eventos que permiten hacer que esta frontera se convierta en un ícono de muchos visitantes, no solo local o regional, sino internacional, como los que vienen a eventos a Juárez de lugares cercanos en EU, como El Paso o Las Cruces.

“Aquí paralelamente debemos tener con esta diversificación el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno en el tema de la seguridad”, admitió el empresario.

En este panorama, explicó el presidente de Canaco, el Centro de Convenciones es importantísimo, pues, aunque es un sitio que se piensa para encuentros de maquiladoras, o grandes expos de empresas mineras, también existen eventos nacionales e internacionales en el sector comercio.

“Recordemos que una de las últimas actividades importantes en Juárez en el tema de expos fue la Expo Franquicias aquí, digamos que fue una versión pequeña que se hizo con Canaco de la Expo Franquicias, pero la expo franquicias es un evento enorme, ¿sí? Que trae las franquicias más importantes de toda la República Mexicana, inclusive a nivel internacional” expresó.

Para el representante del comercio en Juárez este tipo de eventos también serán atraídos con la presencia de un Centro de Convenciones en Juárez, esto representará nuevas inversiones que impulsarán al inversionista local a considerar opciones adicionales para invertir en otras actividades económicas y eso es diversificación, puntualizó el líder de Canaco.