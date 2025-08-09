Celebró Obispo misa de San Lorenzo

Ciudad Juárez.– Desde el atrio del Santuario de San Lorenzo, el obispo de la Diócesis Católica de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, celebró la misa.

Y no se trataba de una misa ordinaria, sino de la celebración eucarística por la fiesta patronal de San Lorenzo, patrono de Juárez.

Miles de personas se aglomeraron en el estacionamiento de la parroquia para vivir la misa, mientras que otros lo hicieron desde la calle y la plaza.

Matachines llegaron al son de los tambores hasta el punto de reunión para vivir la Santa Eucaristía en silencio, aunque con sus brillantes y coloridos atuendos.

La misa comenzó con un ligero retraso debido a que los matachines no cesaban sus sones; sin embargo, con todo el respeto religioso, callaron y quedaron listos para recibir la palabra de Dios.

A la medianoche se realizará también la misa de gallo en el mismo santuario.