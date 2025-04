Celebrarán el Día del Niño con lucha libre

Ciudad Juárez.- El próximo 30 de abril el Instituto del Deporte invita a la comunidad del suroriente a festejar a los niños con un espectáculo de lucha libre, que se realizará en el Estadio 8 de Diciembre.

Durante conferencia de prensa el director del instituto, Juan Carlos Escalante, dio a conocer que el Gobierno Municipal organizó una celebración para los niños de la ciudad, por ello habrá sorpresas en el Estadio 8 de Diciembre a partir de las 5:00 de la tarde.

El evento será gratis y se contará con una cartelera que incluye a Hechicero, Valiente y Magno vs Euforia, Esfinge y Aéreo, además de lucha especial de minis, entre Kemonito vs Kemalito y la lucha súper estelar de Místico vs Último Guerrero.

También se contará con la lucha de Amazonas entre Catalina, Miss Jath, Princesa Águila, vs Persephone, Zafiro y Sakura.