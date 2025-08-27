Celebrará Canacintra su 79 aniversario con estos eventos especiales

Ciudad Juárez.– Este año la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) celebra 79 años en Juárez y para conmemorar esta trayectoria se llevará a cabo una serie de eventos como parte de los festejos, entre ellos una cena de gala el próximo 24 de septiembre en el salón Exclusive.

Isela Molina, presidenta de Canacintra Juárez, dio a conocer que el evento incluirá una galería fotográfica con la historia de la Cámara y una conferencia magistral a cargo de Luis Eduardo Ibáñez Hernández, quien compartirá una visión sobre el modelo industrial impulsado desde la ciudad y su impacto global.

"La galería de fotos contará la historia desde los inicios de la Canacintra a la fecha, tenemos fotografías que consideramos tienen mucho valor, hemos tenido exalcaldes de Ciudad Juárez que han sido presidentes de la Canacintra, tenemos evidencia y todo documentado y es algo que vamos a mostrar en modo de galería el día del evento", expresó la presidenta.

De la conferencia magistral, dijo que se trata de una reflexión acerca del modelo industrial que se impulsó desde Ciudad Juárez y cuyo análisis será una oportunidad para reflexionar sobre nuestro pasado y proyectar sobre nuestro futuro, aseguró Molina Alcay.