Ciudad Juárez.– En el regreso a clases, la Escuela Secundaria Federal número 16, casa de Las Cobras, fue la sede del arranque del ciclo escolar 2025-2026, con la participación de grupos de nivel preescolar y primaria que representaron los tres niveles de educación básica.

La celebración del inicio de clases contó con la presencia de autoridades educativas como el subsecretario de Educación Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada; el jefe de Servicios Regionales (Seech) Zona Norte, Aldo Viezcas Alcantar; y el coordinador de Educación Estatal Zona Norte, Gerardo Arrieta Mendoza.

La maestra Sandra Luz Aragón Tena, directora de la Secundaria Federal 16, dio la bienvenida al alumnado y agradeció la presencia de las autoridades.

“Sepan que la escuela es un espacio seguro, un segundo hogar, donde siempre tendrán puertas abiertas para trabajar en equipo, porque solo juntos lograremos el éxito de nuestros estudiantes. Queridos alumnos, este día es para ustedes, son la razón de ser de nuestro esfuerzo y compromiso. Hoy arrancamos un ciclo que será de logros y satisfacciones”, expresó Aragón Tena a padres y estudiantes.

La ceremonia transcurrió con honores a la bandera, una presentación artística del grupo de danza y la entrega simbólica de paquetes de libros de texto gratuitos a los alumnos de los diferentes grados y niveles escolares.

El plantel cuenta con 21 grupos en el turno matutino, con 700 alumnos, y 21 más en el turno vespertino, con 650 estudiantes, quienes hoy se incorporaron a sus actividades educativas.