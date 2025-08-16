Ciudad Juárez.– Con una muestra de talento local, se llevó a cabo el Festival de Juventudes en el Parque Anapra, organizado por el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de las Juventudes Juarenses (IMJJ).

El 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud, por lo que durante agosto se llevan a cabo diferentes actividades enfocadas a la atención de este grupo de edad.

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar acompañó el evento y reconoció las actividades del Instituto que promueven la participación de los jóvenes y crean espacios seguros para practicar deportes como el boxeo.

“Hemos hecho un gran esfuerzo para apoyar el deporte, créanme que como nunca antes se había hecho, se está apoyando ahora. Por ejemplo, estamos remodelando el Neri Santos”, destacó el alcalde al presentar uno de los proyectos en beneficio de los jóvenes deportistas.

Osvaldo Rivas, director del Instituto de la Juventud, compartió que en el periodo en el que ha estado al frente de la dependencia se ha logrado ampliar el número de becas para ingresar a la universidad y el número de participantes en los eventos dirigidos a las juventudes.

“Tenemos servicios y gestiones, nos habíamos dedicado más a lo recreativo pero todo esto es posible gracias al alcalde que nos aumentó el presupuesto, más del doble. Estamos rompiendo récords en todas nuestras actividades”, destacó el director Rivas.

El Parque Anapra, ubicado entre las calles Tiburón y Coahuila, fue la sede del evento que reunió a jóvenes y a sus familias, desde niños, niñas, adolescentes y adultos mayores acudieron a disfrutar de las actividades.

En el ring de boxeo se enfrentaron más de 30 jóvenes talentos que realizan prácticas y formación deportiva en los gimnasios municipales, informaron las autoridades municipales en el evento.

Con un stand de arte participó el colectivo Juaritos Rifa, que tiene su sede y galería en la colonia Zaragoza, quienes presentaron una actividad de grafiti para niños, ofrecieron los materiales para que crearan sus propias piezas con aerosol y estencil.

El instituto de la Juventud ofreció snaks al público, quienes degustaron paletas de hielo, algodones de azúcar y elotes en vaso.

Además, los más pequeños pudieron canalizar su energía en dos brinca-brinca que se instalaron en el parque para ofrecer amenidades a toda la familia.