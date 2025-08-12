Ciudad Juárez.– Con tres días de actividades, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) conmemora el Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en el que ha ofrecido charlas y un bazar.

Desde 1982, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instauró el 9 de agosto para honrar y homenajear a las personas integrantes de etnias en todo el mundo.

“Hay que buscar siempre proporcionarles un trato adecuado y procurar que los espacios dignos de los que gozamos los miembros de una comunidad mestiza como la nuestra, también les puedan beneficiar”, expresó Fernando Mota Alen, jefe de división de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Chihuahua.

Representantes de etnias como náhuatl, mazahua, otomí y huichol se han congregado en los patios de la UTCJ, donde se realiza un bazar para ofrecer productos que reflejan las tradiciones de sus regiones.

Entre los productos disponibles se encuentran aguas frescas de fruta natural, como zarzamora, piña, nuez, melón y limón; así como platillos como gorditas, enchiladas, quesadillas, empanadas y huaraches.

Los eventos de esta semana se llevan a cabo en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Chihuahua, cuyo titular resaltó que en la entidad existen cuatro etnias principales: pimas, guarijíos, tepehuanes y tarahumaras. En Ciudad Juárez, añadió, hay más de 25 comunidades diferentes provenientes de todo el país que llevan décadas ofreciendo su gastronomía y artesanías.

Hoy la venta de artículos estará disponible hasta las 8:30 de la noche, con acceso libre y gratuito para la comunidad en general. Los puntos de venta están instalados en el área del domo de la casa de los Toros Bravos de la UTCJ.

Como parte del programa de actividades, se mantiene un ambiente musical con los grupos representativos de la universidad: grupo de canto, grupo de sierreño y grupo versátil. Para la tarde de este martes se contará con la participación especial del grupo “Sonidos y Otras Hierbas” de la UACJ.