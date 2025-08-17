Celebra Pérez Cuéllar pase a la final de los Indios de Juárez

Ciudad Juárez.- El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, felicitó a los Indios de Juárez por su pase a la final de la Liga Estatal de Beisbol y los reconoció por dejar en alto el nombre de la frontera.

La novena indígena representa todo lo que las y los juarenses somos: una comunidad que no se achica ante las presiones, se crece ante la adversidad y que, unida, puede vencer cualquier obstáculo.

El alcalde destacó que la afición nunca perdió la fe en su equipo, depositando siempre su confianza plena, demostrada al asistir a los estadios y brindar su apoyo, a pesar de que los resultados no siempre fueron los esperados.

En el séptimo encuentro, el equipo local comenzó perdiendo por la mínima diferencia, pero gracias al trabajo en equipo, la determinación de triunfar y la casta fronteriza, los Indios lograron anotar carreras que les dieron una amplia ventaja.

Pérez Cuéllar señaló que este es un momento para celebrar y saborear la victoria, pero también para mirar hacia adelante y buscar el campeonato estatal.

Ahora, más que nunca, los juarenses apoyarán a su equipo, que se enfrentará a los Dorados de Chihuahua, quienes dejaron en el camino a los Mazorqueros de Camargo.