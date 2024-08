Catean tres predios por maltrato animal; rescatan dos perros

Ciudad Juárez.- Autoridades de la dirección de Ecología Municipal a través del área de Bienestar Animal, en conjunto con elementos de la Unidad de Delitos Contra la Paz de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron tres cateos el pasado fin de semana, donde se resguardaron dos caninos.

El titular de Ecología, César Díaz Gutiérrez, reveló que el día viernes 2 de agosto acudieron a un domicilio donde se reportó que un perro estaba amarrado y tirado en un patio, sin condiciones dignas y al parecer, infestado de garrapatas.

Al realizar la visita, los inspectores no encontraron a nadie en el domicilio y el can ya no se movía, en espera de la orden de cateo no pudo ser recuperado.

El día sábado 3 las autoridades regresaron a ese domicilio ubicado en la colonia Las Dunas, en la calle Desierto de los Leones con la orden de cateo y los agentes de la FGE, sin embargo, en el sitio ya no se encontraba el cadáver y sí había personas en la vivienda. A falta del cuerpo para hacer la necropsia para determinar la causa de muerte, no hubo detenidos, sin embargo, se interpuso una denuncia para que se investigue la responsabilidad y pueda aplicarse una sanción.

“Por la falta de legislación no pudimos hacer nada, hasta el día siguiente”, mencionó el director de la dependencia municipal.

En esa misma fecha se liberaron otras dos órdenes de cateo por lo que se acudió a un domicilio en la colonia Azteca, del cual se tenían aproximadamente cuatro semanas de solicitud, por las condiciones deplorables en las que se tenía a un perro de la raza San Bernardo, de aproximadamente tres años.

“Una casa bien, ahí te puedo decir que es un perro de raza, está en buen estado pero el lugar en el que lo tenían estaba muy sucio, extremadamente sucio. La gente empezó a denunciar en eses sentido, ahí se tardó un poco el cateo porque el perro en su físico se veía bien, no se veía que estuviera bajo un riesgo de salud. Pero como las condiciones que tenía no eran las adecuadas, se generó el cateo y se ejecutó este sábado”, precisó respecto el resguardo.

Un tercer caso fue en la colonia La Cuesta, en donde un can que se encontraba solo en un predio cercado, en donde no contaba con refugio para protegerse de los rayos del sol, tampoco con agua o alimento.

“Está esa mala costumbre de ir a dejar a los perros a un terreno para que nadie se meta, como vigilantes, pero no se preocupan de ir a llevarles comida en ir a llevarles agua. A los perros también les da golpe de calor, es algo que la gente muchas veces no cree”, refirió el funcionario.

En los tres casos la dependencia trabaja para la expedición de multas conforme al Reglamento para la Protección y Control de Animales Domésticos del Municipio de Juárez.