Catea FGR locales en la Hermanos Escobar

Ciudad Juárez.- La Fiscalía General de la República (FGR) realizó cateos este sábado en unos locales comerciales de la colonia Partido Romero.

Los agentes federales fueron apoyados por elementos de la Guardia Nacional para la ejecución de la orden judicial para realizar una investigación en los locales.

Durante algunas horas, los agentes realizaron minuciosamente la diligencia en el cruce de la avenida Hermanos Escobar y República de Cuba.

Al concluir con las acciones, se retiraron del sitio sin colocar etiquetas de aseguramiento, por lo que no hubo elementos relacionados a acciones criminales.