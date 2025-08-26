Ciudad Juárez.– Esta mañana elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, realizaron un cateo en un domicilio del fraccionamiento Vilago Residencial, donde el pasado 11 de agosto fue asesinado un líder criminal identificado como Ulises N. T., alias Delta 1, junto con dos de sus escoltas, quienes eran agentes de la Policía Municipal.

El operativo se llevó a cabo en la calle Vía de la Cabaña Norte y Vía de la Cabaña, dentro de este fraccionamiento privado, y contó también con la presencia de elementos de la Guardia Nacional.

En el exterior del fraccionamiento quedaron rastros de manchas de sangre, y después alguien colocó veladoras en la zona donde ocurrió la agresión armada.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades en torno a este crimen que generó una fuerte movilización en la ciudad.