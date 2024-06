Casilla especial en biblioteca de Villas de Salvárcar, con boletas disponibles

Ciudad Juárez. - A poco menos de dos horas del cierre de casillas, la casilla especial ubicada en la biblioteca de Villas de Salvárcar al suroriente de Juárez cuenta aún con alrededor de 350 boletas y 150 personas en fila, con lo que se espera que fuera de las pocas de este tipo que puedan concluir la jornada electoral con ciudadanos en fila y con posibilidad de votar.

Alrededor de las 4:00 de la tarde, personal del Instituto Nacional Electoral (INE) contó a cada persona en fila y dio a conocer las cantidades referidas, desde la apertura, hasta las 4:00 de la tarde, habían votado casi 700 ciudadanos de los que se califican como foráneos.

Joel Castro era el último en la fila y con muchas esperanzas de alcanzar a votar, aunque no era la primera casilla especial donde lo intentaban.

“Venimos de la UTCJ y nos comentaron que ya no había boletas para votar y nos mandaron para acá, nos dieron esperanzas de que aquí”, comentó el señor Castro.

Procedente de Oaxaca, Esmeralda Bautista ha esperado una hora en la misma casilla, pero ya está a punto de ingresar a votar y no le pareció tanta espera, sobre todo porque también al igual que el anterior ciudadano, venía de la UTCJ donde ya no había boletas.

“Soy de fuera ya estoy viviendo aquí, no he cambiado la credencial, tengo apenas un año” dijo Esmeralda.

Alicia es un caso particular en la fila, aunque es de Juárez, ella vota en la casilla especial, porque se cambió a El Paso Texas, y aunque quiso votar en la vecina ciudad no le fue posible. Esta es su segunda ocasión para votar y aunque fue complicado no se rindió, pues fue al aeropuerto y a la UTCJ no donde no pudo votar.

“La única forma que teníamos de votar los de El Paso era en consulados, pero el más cercano que permitieron para votar era el de Phoenix o el de Dallas…El Paso no fue sede electoral por eso todos los de El Paso vienen a votar acá, somos de Juárez” refirió la joven que además dijo que fue complicado llegar a la casilla de Villas.

De acuerdo a los funcionarios de la mesa directiva, en esta casilla especial les entregaron mil 32 boletas.

En el lugar además se reporta hasta el momento cero incidentes.