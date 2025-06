Casi 400 cuerpos encontrados en crematorio de Granjas Polo Gamboa

Ciudad Juárez.- Luego de dos días de trabajo, fueron contabilizados casi 400 cuerpos en el crematorio de la colonia Granjas Polo Gamboa.

Fuentes de NetNoticias.mx revelaron que fueron hallados 387 cuerpos de personas, desde fetos, niños, adultos y ancianos.

Se mencionó extraoficialmente que una gran parte de los cuerpos habían sido embalsados, sin embargo, otros más no lo estaban y habían entrado en proceso de descomposición.

Los elementos investigadores en el lugar concluyeron con el procesamiento de la zona detrás del crematorio compuesto de varios cuartos en los que los cadáveres estaban apilados uno sobre otro.

Las condiciones en las que se hallaron los cuerpos de las personas que según el fiscal zona Norte, Carlos Manuel Salas, todos estaban plenamente identificados y con la papelería al corriente, era con un manejo contrario a la dignidad humana, ya que varios de los fallecidos estaban total o parcialmente desnudos, en cuartos no refrigerados y tirados sobre el suelo, arrojados uno encima de otro.

Durante la rueda de prensa del viernes por la mañana, el fiscal Salas dijo que no había delito que perseguir, porque el crematorio contaba con toda la documentación en regla.

Primera instancia, el fiscal General del Estado, César Jauregui, afirmó que los cuerpos habían permanecido en el lugar en un periodo no mayor a dos años, pero las condiciones del embalsamamiento hicieron que el cálculo del periodo de fallecimiento sea inexacto ya que se retrasa la descomposición.

Luego de la revisión de cada uno de los cuerpos, se determinó que ninguno presentaba huellas de violencia, ya que por ley, los fallecidos de esta manera solo se pueden disponer mediante sepultura por caso de necesitarse la exhumación para la investigación.

Cada uno de los restos humanos comenzó a ser embolsado y depositado dentro de camiones refrigerados que quedaron a disposición de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris).

La localización de las casi cuatro centenas de cuerpos ocurrió a las 7:30 de la tarde del jueves por el reporte de olores fétidos que emanaban de un vehículo.

Elementos de la Policía Municipal llegaron al sitio del reporte ubicado en el cruce de las calles Tapachula y Colima y hallaron una carroza con dos cuerpos en estado de descomposición en el interior, por lo que la zona quedó resguardada.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron instantes después y realizaron el hallazgo de más personas sin vida dentro del inmueble.

Por las condiciones climáticas no se pudo continuar la investigación, pero la mañana de este sábado un equipo de peritos comenzó con la evaluación del sitio y condiciones de los cuerpos.

Este particular caso comenzó a generar dudas entre las personas que hicieron uso de servicios funerarios de cremación ya que, tal como la familia Ruiz, temen haber recibido cenizas no correspondientes al cuerpo de su fallecido.

Hasta este momento no se ha podido verificar si hubo algún fraude entre el crematorio y las funerarias involucradas al realizar la entrega de restos no correspondientes, ya que no se han entregado las listas de nombres de las personas localizadas para poder realizar el cortejo, con lo que el único delito que se podría perseguir sería fraude.