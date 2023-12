Casi 4 mil juarenses adeudan terrenos: Sedue

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano del Estado (Sedue) dio a conocer que en esta frontera hay poco menos de 4 mil juarenses que tienen adeudos en sus terrenos.

"Para ser exactos, de acuerdo con las cifras de la dependencia, se encuentran sin regularizar los terrenos de 3 mil 826 personas. Estas mismas no pueden tramitar sus escrituras hasta liquidar la deuda".

“Los predios habitacionales no se venden, lo único que hay que hacer es pagar la escritura y la traslación de dominio si es que es un terreno que viene del Municipio. Sí es importante que los regularicen porque si no están regularizados, no pueden tener su escritura”, explicó Marco Antonio Cedillo, delegado de la Sedue en la Zona Norte.