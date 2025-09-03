Casa incendiada en colonia El Granjero servía como basurero y 'picadero'

Ciudad Juárez.- Una acumulación de basura causó que el incendio de una tapia casi se saliera de proporciones.

El hecho ocurrió en la calle Trigo, entre Grosella y Álamo, en la colonia El Granjero.

Vecinos relataron que la finca estaba repleta de basura y está también era utilizada por sujetos como picadero.

La finca era habitada por personas que pasaban algunos días en ella y luego se retiraban.

Miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron a bordo de las máquinas extintores 5 y 23 para sofocar las llamas, pero estas eran tan intensas que fue necesario el apoyo de dos camiones cisterna.

No hubo personas lesionadas en el siniestro, sin embargo, fue necesario que paramédicos brindaran apoyo a vecinos que sufrieron síntomas de intoxicación por monóxido.