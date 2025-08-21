Ciudad Juárez.- El Campeonato Arco 2025 de Off Road presenta su cuarta fecha del serial, la Carrera Nocturna Del Río 200, la cual inició este el jueves 21 de agosto, con su ‘Desfile de Vehículos’.

En punto de las 7:00 de la tarde la gasolinera ubicada en avenida Gómez Morín y Camino Escudero recibió a parte de los registrados para ser parte de ser evento, haciendo un recorrido por arterias principales de la ciudad hasta terminar en la Plaza de la Mexicanidad.

El viernes 22 de agosto, se realizará la contingencia desde las 4:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche en la Plaza de la Mexicanidad y el sábado 23 de agosto, la Carrera iniciará en el entronque de la Carretera Panamericana y carretera a Santa Teresa