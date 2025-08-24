Ciudad Juárez.– Este domingo se llevó a cabo la tercera edición de la Carrera Juan Gabriel, como parte de las actividades del festival Juárez Juangabrielísimo 2025. Familias completas se dieron cita frente a la casa del también conocido como “Divo de Juárez”.

El recorrido fue de 5 kilómetros, abarcando la avenida 16 de Septiembre, calle Lerdo, Ignacio de la Peña, G. M. Solís, Ignacio Ramírez y nuevamente la 16 de Septiembre.

Desde las 5:30 de la mañana comenzaron a llegar los participantes para obtener la playera conmemorativa y la medalla de este año, ambas entregadas de manera gratuita.

De acuerdo con el registro oficial, la carrera contó con la participación de más de mil 500 corredores, cifra que entusiasma al comité organizador y los motiva a seguir impulsando actividades deportivas en la ciudad.

El evento fue organizado por La Cartelera, en conjunto con la Asociación Museo de Juan Gabriel y el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez (IMDEJ), quienes agradecieron el respaldo de la comunidad fronteriza.

Para garantizar la seguridad, agentes de Seguridad Vial, Policía Municipal y voluntarios resguardaron la integridad de los asistentes. Además, los corredores tuvieron acceso a hidratación y masajes de recuperación tras la actividad física.