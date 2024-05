Carlos Navarro: El hijo pródigo del taekwondo juarense

Ciudad Juárez- Dentro de una fronteriza Ciudad Juárez siempre caracterizada por estar dentro de la excelencia en el taekwondo, existe un peleador que por encima de todos se ha ganado el mote de “hijo pródigo” de la disciplina en estas tierras después de 22 años de carrera: Carlos Navarro.

En la nacido y crecido en la localidad puede presumir de 22 años en los tatamis, 14 de ellos como seleccionado nacional. Asimismo, puede presumir de ser el único juarense en ocupar el lugar número uno del ranking mundial del mencionado arte marcial.

Para ello, de acuerdo con el propio atleta, han existido infinidad de sacrificios, el primero de ellos dejar su casa con tan solo 13 años de edad:

“Yo me fui de mi casa a los 13 años, me fui para perseguir mi sueño, y sí, fue algo sumamente duro. Te sientes solo porque no tienes a tu familia y pues a los 13 años sigues siendo un niño. Yo recuerdo sentirme solo y me metía a un closet enorme que tenían en la Conade allá en México para llorar, sin decirle a nadie para no preocupar a mis papás ni a mis compañeros”, cuenta el artemarcialista.