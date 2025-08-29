Ciudad Juárez.- Esta tarde se registró un intenso congestionamiento vial sobre el bulevar Juan Pablo II, antes de llegar a la calle Antonio J. Bermúdez, que inicia a la altura de la calle Valle del Sol.

El tráfico se complicó debido a un choque en carambola entre tres vehículos, por lo que elementos de Seguridad Vial y Auxilio Vial laboran para remover las unidades y despejar la circulación.

Automovilistas reportaron largas filas y circulación lenta en ambos sentidos, generando retrasos en la movilidad de la zona.

Autoridades viales piden a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras se normaliza el flujo vehicular.