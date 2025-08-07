Carambola estrangula bulevar Cuatro Siglos

Ciudad Juárez.- Un percance vial entre tres vehículos ocurrido la tarde de este jueves mermó el tráfico en el bulevar Cuatro Siglos en hora pico.

El accidente ocurrió a metros del cruce con la avenida Rafael Pérez Serna, en el sentido poniente a oriente.

Las unidades involucradas fueron una camioneta todo terreno de la marca Jeep en color negro y dos vehículos tipo sedán, uno en color rojo y otro negro.

No se reportaron personas lesionadas, sin embargo, el carril de extrema derecha del sentido antes mencionado quedó bloqueado, también el de extrema izquierda del sentido de oriente a poniente.