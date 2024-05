Capturan serpiente en 'Las Anitas'

Ciudad Juárez.- A través de redes sociales se han reportado varios avistamientos de serpientes en la última semana, la más reciente fue reportada por una persona que visitó las sanitas donde capturó un ejemplar.

De acuerdo con la información aportada por la persona que logró apresar al reptil, un familiar suyo trabaja en el establecimiento y el viernes cuando lo llevó a su jornada laboral encontraron a la víbora en un restaurante del lugar.

Las direcciones de Protección Civil y de Ecología municipal no refirieron haber recibido ningún reporte de lo ocurrido, por lo que no intervino personal se ninguna dependencia en el resguardo del animal.

Entre los comentarios compartidos a través de las redes sociales, el ciudadano que realizó la captura manifestó su intención de llevar a la serpiente al zoológico San Jorge, pero aún no se conoce su paradero.

Así mismo, no se ha determinado la especie del reptil, por lo que no hay datos que permitan referir si es de riesgo médico o no. Es importante tomar en cuenta que el establecimiento de salones de eventos y parque de diversiones se encuentra junto a un cuerpo de agua que corre junto al bulevar Juan Pablo II, donde prolifera maleza que puede servir de refugio para las serpientes.