Capturan a dos hombres en posesión de drogas

Ciudad Juárez.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), y la Guardia Nacional, capturaron en flagrancia a dos hombres en posesión de diversas drogas.

El arresto de Bernardo L. N. y Paulo A. M., de 57 y 18 años de edad, respectivamente, se registró la tarde del martes, en las calles Ramón Aranda y Soto, de la colonia Chihuahua, en donde se les encontró lo siguiente:

Un envoltorio de plástico transparente que contiene una sustancia sólida con las características de la cocaína en piedra, con un peso de 195 gramos.

Una bolsa de plástico transparente que contiene pastillas en color azul con la leyenda “M30”, con las características propias del fentanilo, con un peso total de 1.975 kilogramos.

Un paquete confeccionado con fleje transparente que contiene un polvo en color rosa con las características de la cocaína rosa, comúnmente conocida como “tusi”, con un peso de 1.015 kilogramos.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público Federal, autoridad que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes por delitos contra la salud