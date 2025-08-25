Ciudad Juárez.- Reconociendo que la inteligencia artificial (IA) es una herramienta clave para el desarrollo en ámbitos educativos e industriales, la iniciativa Frente Norte, en coordinación con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua, puso en marcha un programa de capacitación que beneficiará a 300 estudiantes del Cecytech.

La presentación del programa “Juárez IA Fluency” y el evento inaugural se llevaron a cabo en el plantel 14 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech). Al acto asistieron el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila; la directora general del Cecytech, Adriana Ruiz Ramírez; el subsecretario de Industria, Minería y Energía, Fernando Alba Quiñónez, y el director de Frente Norte, Orlando Daniel Avitia.

“La educación media superior tiene un papel clave, pues representa el punto de partida para muchos jóvenes. Estamos seguros de que deben contar con las herramientas necesarias para el desarrollo, como en los próximos seis meses en inteligencia artificial, no solo en el uso, sino también en la generación de la misma, alineados a la estrategia de formación inteligente de la región”, declaró Gutiérrez Dávila.

El funcionario señaló que se buscará replicar este tipo de capacitaciones en otros municipios y con otros subsistemas educativos del estado.

Ruiz Ramírez dio la bienvenida a los alumnos de primer semestre que inician su curso de inducción y que comenzarán clases el próximo 1 de septiembre.

Por su parte, Avitia informó que la capacitación beneficiará no solo a estudiantes, sino también a 30 docentes y 20 administrativos de seis planteles del Cecytech en la zona norte. Frente Norte, destacó, es una iniciativa que busca fortalecer la competitividad regional a través de la innovación, como parte de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez A.C.

La alumna Michelle Moreno Aviña agradeció a las instituciones participantes por acercar esta oportunidad de formación a los estudiantes de diferentes semestres.