Ciudad Juárez.- Los encargados de el concierto después de la ceremonia del grito de independencia estará encabezado por Virlán García, Alta Consigna, Los Perdidos de Sinaloa y Grupo Laberinto.

Lo anterior fue dado a conocer por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar en conferencia de prensa.

Destacó que el evento masivo será realizado en la Mega Bandera ya que la plaza de la Mexicanidad y El Punto estarán ocupados.

La posibilidad de hacerlo sobre la avenida Heroico Colegio Militar dijo que se descartó porque tendrían que cerrar la avenida por varios días para realizar el montaje de los escenarios.