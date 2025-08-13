Ciudad Juárez. - El próximo sábado 27 de septiembre se llevará a cabo la edición XXXI del Festival Salesiano, evento con causa que realiza un cúmulo de sabores por medio de la gastronomía y un espectáculo musical de primer nivel.

La actividad es una obra organizada por la obra Salesiana de Ciudad Juárez, donde lo recaudado es destinado a programas educativos, pastorales y sociales que benefician a jóvenes en situación de vulnerabilidad, por medio de cuatro oratorios y un centro de atención integral.

Este año la muestra gastronómica ha reunido hasta el momento más de treinta restaurantes de la ciudad entre los que destacan los postres, bebidas y postres.

En el ámbito musical Jesús Andrade, consejero del Desarrollo Juvenil del Norte compartió que uno de los artistas confirmados para esta noche es el cantante, músico, productor, compositor, arreglista y ex integrante de la reconocida Banda Timbiriche, Benny Ibarra.

Después de la participación de Benny el escenario se encenderá con la ´Sonora Dinamita´, quienes a pesar de ser originarios de Colombia la agrupación mexicana pondrá a bailar a los asistentes con éxitos como ´Mil horas´, ´El africano´, ´Escándalo´ o ´Mi Cucú´.

La cita es en punto de las 6:00 de la tarde donde se llevará a cabo la misa y bendición del evento, dando apertura a la muestra gastronómica, conciertos y presentaciones.