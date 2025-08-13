Ciudad Juárez. - El próximo sábado 27 de septiembre se llevará a cabo la edición XXXI del Festival Salesiano, evento con causa que realiza un cúmulo de sabores por medio de la gastronomía y un espectáculo musical de primer nivel.

La actividad es una obra organizada por la obra Salesiana de Ciudad Juárez, donde lo recaudado es destinado a programas educativos, pastorales y sociales que benefician a jóvenes en situación de vulnerabilidad, por medio de cuatro oratorios y un centro de atención integral.

Este año la muestra gastronómica ha reunido hasta el momento más de treinta restaurantes de la ciudad entre los que destacan los postres, bebidas y postres.

En el ámbito musical Jesús Andrade, consejero del Desarrollo Juvenil del Norte compartió que uno de los artistas confirmados para esta noche es el cantante, músico, productor, compositor, arreglista y ex integrante de la reconocida Banda Timbiriche, Benny Ibarra.

Después de la participación de Benny el escenario se encenderá con la ´Sonora Dinamita´, quienes a pesar de ser originarios de Colombia la agrupación mexicana pondrá a bailar a los asistentes con éxitos como ´Mil horas´, ´El africano´, ´Escándalo´ o ´Mi Cucú´.

La cita es en punto de las 6:00 de la tarde donde se llevará a cabo la misa y bendición del evento, dando apertura a la muestra gastronómica, conciertos y presentaciones.

Compartir:
Tal vez te interese
Alemania coordinará nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania
Internacional Alemania coordinará nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania
Amazon amplía su servicio de entrega de perecederos
De Interés Amazon amplía su servicio de entrega de perecederos
Publicidad
Enlaces patrocinados