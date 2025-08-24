Ciudad Juárez.- Cientos de juarenses llegaron la tarde de este domingo a disfrutar del concurso Canta, Canta, como parte del festival "Juangabrielísimo".

El evento inició a las 8:00 de la noche a un costado del Museo de Juan Gabriel, en la avenida 16 de Septiembre.

Los concursantes de todas las edades deleitaron con su talento vocal con canciones del amado Divo de Juárez.

Para el lunes, a las 4:00 de la tarde se realizará el conversatorio “Háblame de ti, cuéntame” en el museo.

A las 6:00 de la tarde será el show musical “Viva Juan Gabriel” en el escenario principal junto a la casa del Divo.

En punto de las 8:00 se mostrará show de imitadores e intérpretes “Arriba el Divo de Juárez”.