Ciudad Juárez.- En el mundo, la detección del cáncer infantil implica un reto para brindar una atención temprana que represente un buen panorama de salud para el paciente. En el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, te compartimos información del panorama de estos padecimientos, las acciones de detección y acompañamiento paliativo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud advierten que el cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre niños, niñas y adolescentes (NNA) en el mundo, mientras que se diagnostican 280 mil nuevos casos anuales en pacientes entre los 0 y los 19 años de edad.

La Secretaría de Salud Federal, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) informó que, desde hace 20 años se conformó el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA), a través del cual se ha observado una menor incidencia a partir del año 2015 cuando se contabilizaron 2 mil 869 casos diagnosticados.

El último año del que se han publicado las cifras (2022) presenta un desglose de mil 573 casos nuevos de cáncer en niñas, niños y adolescentes, de los cuales 809 son casos de Leucemias, que equivale al 51 por ciento, siendo 466 casos en hombres y 343 mujeres. Mientras que 764 casos fueron de Tumores Sólidos, un 49 por ciento, 431 hombres y 333 mujeres

El médico Víctor Alejandro Lugo Ortega, médico coordinador del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Pasia) de la Secretaría del Estado de Chihuahua informó que las unidades de salud ofrecen una cédula que debe aplicarse dos veces por año a todo paciente de los 0 a los 18 años de edad, para identificar sospechas de cáncer.

La enfermera Sandra Anabel López, responsable del Componente Cáncer Infantil en la Jurisdicción Sanitaria II, compartió que el programa integrado por un equipo de ocho médicos visita diariamente distintos planteles educativos de nivel preescolar y primaria con el objetivo de realizar pláticas con los padres de familia en las que se les informa de las señales de alerta y se hace un tamizaje a través de una encuesta para reconocer posibles síntomas en sus hijos.

“La importancia es detectar de maneta temprana y oportuna, para que los niños reciban un tratamiento adecuado. Trae 34 preguntas que se realizan a los papás, ningún niño se explora sin el consentimiento informado de los padres o tutores. El médico los explora en un consultorio o en las escuelas cuando llevemos el tamizaje”, detalló López.

El protocolo al interior de las escuelas incluye que los NNA son pesados, medidos, explorados en su abdomen y en caso de alguna sospecha, son referidos a su servicio médico para una atención de segundo nivel que debe incluir análisis de laboratorio, ultrasonidos, o los estudios necesarios dependiendo del caso.

“Por mes estamos realizando en promedio 2 mil cédulas entre todos los tamizadores, un cinco por ciento son canalizados a segundo nivel”, precisó López.

Los síntomas que deben atraer la atención de los padres de familia, personal educativo que trabaja con infancias, así como al personal de salud son:

Pérdida de peso

Pérdida de apetito

Sangrado

Palidez

Cansancio

Puntos rojos o moretones en la piel

Bolitas en el cuerpo

Crecimiento irregular en el abdomen

Reflejo blanco en el ojo

Estrabismo (ojos viscos)

Cambios de conducta o alteraciones neurológicas

El programa de tamizaje se realiza a nivel nacional de forma permanente, por lo que todos los padres de familia pueden acercarse a su servicio médico o a cualquiera de los 23 Centros de Salud para recibir una valoración y orientación por personal especializado.

Además de las unidades de salud, el servicio se ofrece en el módulo de vacunación de la Jurisdicción Sanitaria II, ubicado atrás del Hospital de la Mujer, el cual cuenta con un horario regular de atención de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, los sábados y domingos de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Cuidados al cuidador y atención paliativa

Al contar con una importante incidencia de pacientes infantiles con diagnóstico de cáncer, es importante considerar que algunos acuden a los servicios de salud hasta que hay síntomas, mismos que pueden revelar una etapa avanzada de la enfermedad, por lo que tanto los padres, madres y tutores que los cuidan llegan a necesitar acompañamiento.

Adriana González, psicóloga con especialidad en oncología, cuenta con 19 años trabajando en acompañamiento a pacientes compartió que una parte importante son los cuidados paliativos, los cuales consisten en la prevención y el alivio del sufrimiento, intervienen y alivian el dolor, acompañan para abortar temas sobre la muerte y el duelo, tanto con la familia como con el paciente.

“Sabemos ser mamás, sabemos ser papás, pero no somos médicos, no somos tanatólogos, no contamos con las herramientas y saber las herramientas saber acompañar a nuestros pequeños en su condición de salud, se vive un duelo constante. Llevarlo de la manera más positiva que se adapte a los diferentes tipos de cáncer, sobre la alimentación, un proceso que busca sanación, y a veces las mamás solas no tienen los espacios”, compartió.

Las personas que se encuentren en una condición de salud con diagnóstico de cáncer que necesiten este tipo de acompañamiento y soporte, pueden acceder a la atención gratuita con la psicóloga Adriana González al Whatsapp 656 499 87 44.