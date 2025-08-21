Canaco y Recaudación de Rentas firman convenio de colaboración

Ciudad Juárez.- En busca de extender el entendimiento, colaboración y trabajo en conjunto, los titulares de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y de la oficina de Recaudación de Rentas firmaron un convenio de colaboración que busca acercar a los empresarios una serie de apoyos y descuentos.



El recaudador Raúl García Ruiz explicó que todos tienen algún trámite pendiente que cumplir con la dependencia a su cargo y esta firma lo que busca es fortalecer al empresariado.

“Creo que es fundamental primero promover la cultura contributiva de un buen cumplimiento, pero para eso también se tiene que facilitar, esa es la idea de nosotros, ver cómo nos acercamos con ustedes”, expresó el recaudador.

El acuerdo se trata no solo de facilitar la recaudación, sino la asistencia, asesoría, capacitación, la intención es además de impulsar este acercamiento, hacer uso de la tecnología que permita tener una comunicación más ágil, más permanente y fortalecer la relación del sector empresarial y el público, se informó.

Iván Pérez, presidente de Canaco, destacó que mientras más fácil sea cumplir una obligación, más pagos habrá.

“La intención de este convenio es por ejemplo, en ocasiones al empresario se le dificulta ir directamente ahí y se le pasa un pago, bueno entonces la Cámara como ese órgano de apoyo y de gestión, nosotros ayudaremos a través de este acuerdo, con el trámite al empresario para que cumpla con su obligación, a veces no es falta de intención de pago, sino de tiempo”, explicó el líder del comercio.

Un convenio similar se firmó también el miércoles con la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex).