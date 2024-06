Canaco se suma a campaña de donación altruista de sangre en el Muref

Ciudad Juárez.– Este sábado 15 de junio el Museo de la Revolución (Muref) recibirá, además de los seguidores de la cultura, a los donadores altruistas de sangre. La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) se une en apoyo a la organización Donadores en Acción para participar en esta campaña.

La campaña es de donación de sangre en apoyo a niños y adultos con cáncer y será este sábado 15 de junio de 11:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde en el museo ubicado en la zona peatonal de 16 de Septiembre y avenida Juárez (el acceso principal al museo es por la avenida Vicente Guerrero).

Los requisitos para poder donar son: contar con un buen estado de salud en general, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos y acudir con al menos 4 horas de ayuno (puede consumir jugo, fruta, agua, refresco o café, pero se debe tener ayuno de grasas de 4 horas).

No mostrar signos de intoxicación por alcohol o drogas, no haberse tatuado en los últimos 12 meses o realizado perforaciones, acupuntura, y depilación por electrólisis, no haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad, no haberse vacunado en los últimos 28 días, no contar con cirugías, parto o cesárea en los últimos 6 meses, ni estar embarazada o lactando.

Se pide también no estar expuesto a prácticas sexuales de riesgo o uso de drogas intravenosas o intranasales.

Cualquier duda pueden comunicarse al teléfono 656 311 50 80.