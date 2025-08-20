Canacintra y Gobierno Federal impulsan en Juárez el Distintivo 'Hecho en México'

Ciudad Juárez.– La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Juárez, en colaboración con la Secretaría de Economía, invita a empresarios y emprendedores de la región a participar en el Taller sobre el Distintivo “Hecho en México”, un reconocimiento oficial que respalda la calidad y origen de los productos nacionales.

El evento se realizará el jueves 21 de agosto de 2025, de 11:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en las instalaciones de Canacintra Juárez, ubicadas en Ave. Henry Dunant #4525, Col. Progresista, con entrada libre para todo el público.

¿Qué es el Distintivo “Hecho en México”?

El distintivo no solo es un logotipo, sino un sello de confianza que:

Refuerza la identidad nacional de los productos.

Inspira confianza y preferencia en los consumidores.

Agrega valor y respaldo institucional a bienes y servicios.

Facilita la apertura de mercados nacionales e internacionales.

Contribuye a la competitividad de las empresas frente a competidores.

Objetivo del taller

Durante la capacitación, los asistentes conocerán qué es el distintivo, cuáles son sus beneficios y los pasos para obtenerlo, con el fin de que sus productos puedan aprovechar al máximo esta certificación reconocida dentro y fuera del país.

Registro e información

Los interesados pueden registrarse en línea a través del enlace o escaneando el código QR disponible en el cartel oficial del evento.

Cortesía

Para mayores informes está disponible el teléfono 656 133 0581.

Canacintra Juárez busca impulsar la competitividad y proyección internacional de las empresas locales, ofreciendo herramientas que permitan distinguir la calidad de lo hecho en México.