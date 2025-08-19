Ciudad Juárez.– La temporada vacacional está por terminar y comienzan los preparativos para el regreso a clases. Si al revisar las mochilas de tus hijos encuentras libros, cuadernos o materiales que ya no se van a utilizar, evita que terminen en la basura: ¡dónalos! Podrán tener un segundo uso o destinarse al reciclaje en la próxima campaña del club Petauro Lector.

Susana Torres, coordinadora del club, informó que el último fin de semana antes del inicio de clases se llevará a cabo una sesión de voluntariado para recibir materiales, tanto de papel como ropa y zapatos.

“Aquí buscamos reutilizar, clasificamos y enviamos a reciclaje únicamente cuando el material no es viable para reúso”, explicó al convocar a la población a participar.

Materiales que se recibirán

Libros de todo tipo

Cuadernos

Enciclopedias

Revistas

Hojas de máquina (papel bond)

Los materiales pueden estar nuevos o muy usados, pero deben estar libres de contaminantes como aceite, comida u hongos, además de no contener carpetas ni plásticos. El objetivo es reutilizar lo que sea posible y enviar a reciclaje lo que ya cumplió su ciclo.

En esta campaña también se retomará la colaboración con el grupo Sertoma Juárez, que recibirá ropa y calzado en buen estado. Las prendas y zapatos deberán entregarse limpios y en condiciones dignas para que puedan ser reutilizados por otras familias.

📍 Punto de acopio

Fecha: Sábado 30 de agosto

Hora: De 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Lugar: Parque público Kanílaka nawá, esquina de Paseo del Real y Hacienda San Miguel

