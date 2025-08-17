Ciudad Juárez.- La madrugada de este domingo se registró un accidente vial sobre el bulevar Juan Pablo II, a la altura de Topacio Residencial, donde se vio involucrado un camión de personal de una maquiladora que transportaba a 16 empleados.

De acuerdo con información extraoficial, el percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta Chevrolet invadió el carril por donde circulaba la unidad de transporte de personal.

Los trabajadores no aceptaron ser trasladados en ambulancia para recibir atención médica, por lo que fueron movilizados en otro camión de personal.

Agentes viales realizan el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades en este accidente.