Ciudad Juárez.- Una camioneta pick up Silverado usada para traslado de materiales de construcción se impactó contra un camión de volteo del Municipio.

El percance ocurrió en el Libramiento Aeropuerto, a la altura del cruce con calle Leonardo Bernal, en la zona del Kilómetro 20.

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial, informaron que ambas unidades circulaban por el Libramiento en el sentido de oriente a poniente.

Al llegar a la pendiente del puente, la pick up impactó contra un muro de contención, invadió carriles y posteriormente colisionó contra el camión de volteo.

No hubo personas lesionadas.