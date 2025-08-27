Ciudad Juarez.- Regidores del Honorable Ayuntamiento aprobaron este miércoles modificar el nombre del Viaducto Díaz Ordaz para ahora denominarlo “Mártires de 1968, 2 de octubre no se olvida”, esto como parte de las medidas de reparación integral y colectivas para las víctimas de la masacre de Tlatelolco.

José Mauricio Padilla regidor de la comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural presentó al Cabildo la propuesta para realizar el cambio de nombre, esto a solicitud de la activista Judith Galarza representante la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Detalló que el cambio se implementará desde la calle Norzagaray hasta la calle Álvaro Obregón.

“45 años esperando este momento no me cabe en el pecho la alegría y satisfacción de contribuir en un acto asi”, expresó el regidor.

Durante la sesión se discutió la factibilidad de la modificación y el seguimiento que debe realizarse para el acompañamiento a las y los vecinos que se verán impactadnos por el nombramiento.