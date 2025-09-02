Cámaras captan a joven incendiando un contenedor de basura

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Irvin J. R. por su presunta responsabilidad en el delito de daños.

Policías fueron alertados a través de las cámaras de videovigilancia del sistema “Juárez Vigilante”, acerca de un sujeto incendiado un contenedor de basura en el cruce de las calles José Mateo Torres y Manuel J. Clouthier, en la colonia Las Torres.

En el lugar, se percataron de un incendio de grandes dimensiones proveniente de un depósito metálico y junto al contenedor un sujeto quien al ver la presencia de los policías intentó emprender la huida, siendo detenido metros más adelante, identificándose como Irvin J. R., de 24 años, mismo que se encontraba en estado de intoxicación.

Así mismo, solicitaron la presencia de unidades de bomberos para que sofocaran el incendio y evitar que se propagara en casas aledañas.

El presunto responsable será investigado por el incendio intencional de otros tres contenedores de basura ubicados en la calle Hiedra, Torres de San Lorenzo Sur y Paseo de la Victoria.

"Previa lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado", se lee en un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM).