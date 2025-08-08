Calor de 39 grados hoy en Juárez

Ciudad Juárez.- Este viernes continuará la alerta por calor extremo con calor de 39 grados centígrados y mínima de 26 grados.

Mañana se espera una temperatura máxima de 39 grados y mínima de 24 centígrados, cielo soleado y condiciones similares en cuanto al viento y la probabilidad de lluvia.



Se exhorta a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones, especialmente en adultos mayores, niñas, niños y personas con enfermedades crónicas.