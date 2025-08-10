Calor de 37 grados hoy en Juárez

Ciudad Juárez.- Este domingo se prevé un día mayormente soleado, con temperaturas máximas de 37 y mínimas de 23 grados, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, rachas de 25 a 32 kilómetros por hora y probabilidad de precipitación del 30 al 40 por ciento.
Mañana continuará el clima mayormente soleado, con una máxima de 36 y mínima de 22 grados, vientos y rachas en los mismos rangos, así como una probabilidad de lluvia de entre 20 y 30 por ciento.
Protección Civil recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 17:00 horas, mantenerse bien hidratados, utilizar ropa ligera y de colores claros, aplicar protector solar y resguardarse en lugares frescos siempre que sea posible. También se aconseja prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como no dejar a menores ni mascotas dentro de vehículos estacionados.