Calor de 36 grados hoy en Juárez

Ciudad Juárez.- La Dirección General de Protección Civil informó el pronóstico del clima para este jueves 14 de agosto y los días siguientes.

Durante la jornada de hoy se prevé cielo soleado con una temperatura máxima de 36 grados centígrados.

El viento se mantendrá de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 25 a 32 km/h y una probabilidad de precipitación entre el 10 y el 15 por ciento.

Para esta noche, el cielo estará mayormente nublado con una temperatura mínima de 24 grados centígrados. Las condiciones de viento serán similares a las del día, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h y una probabilidad de lluvia entre el 20 y el 30 por ciento.

El viernes se pronostica un día parcialmente soleado, con temperaturas que oscilarán entre 22 y 34 grados centígrados. La velocidad del viento será de 5 a 25 km/h, con rachas de 25 a 32 km/h y posibilidad de lluvia del 30 al 45 por ciento.

Para el sábado se esperan condiciones similares, con cielo parcialmente soleado, temperaturas de 22 a 32 grados centígrados, viento de 5 a 25 km/h y rachas de hasta 32 km/h, además de una probabilidad de precipitación del 30 al 45 por ciento.