Calor de 35 grados hoy en Juárez

Ciudad Juárez.- Este miércoles se prevé un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre una máxima de 35 y una mínima de 23 grados centígrados. Las condiciones de viento y probabilidad de precipitación se mantendrán similares a las de ayer, con rachas de hasta 32 kilómetros por hora y posibilidad de lluvia de entre el 10 y 20 por ciento.
Mañana se pronostica cielo mayormente soleado, con temperaturas entre 36 y 23 grados centígrados. El viento será de 5 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 32 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación del 20 al 30 por ciento.
El monzón mexicano, en combinación con divergencia, originarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país.