Calor de 34 grados hoy en Juárez

Ciudad Juárez.- El pronóstico para el viernes indica un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 34 y 23 grados centígrados, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de 25 a 30 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitación será del 3 por ciento.

Para el sábado se esperan condiciones similares, con cielo soleado y temperaturas entre los 34 y 22 grados centígrados.

Los vientos se mantendrán de 5 a 25 kilómetros por hora con rachas de 25 a 30 kilómetros por hora y una baja probabilidad de lluvias, estimada también en un 3 por ciento.



El monzón mexicano en combinación con divergencia mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Durango, así como lluvias aisladas en Baja California Sur.