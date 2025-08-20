Calor de 34 grados hoy en Juárez

Ciudad Juárez.- Este miércoles se pronostica un clima mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 34 grados centígrados.

Los vientos se mantendrán de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 32 km/h. La probabilidad de precipitación descenderá a un rango de 10 a 15 por ciento.

Para mañana continuará el ambiente estable con cielo despejado. La temperatura mínima será de 24 grados y la máxima de 34, con vientos de 5 a 25 km/h y rachas de 25 a 32 km/h. La probabilidad de lluvia disminuirá aún más, ubicándose entre 5 y 8 por ciento.

Por otra parte, el monzón mexicano, en interacción con divergencia, ocasionará intervalos de chubascos en Baja California Sur, así como lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, acompañadas de descargas eléctricas.