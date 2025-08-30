Ciudad Juárez.- Las viejas calles del Centro Histórico de la ciudad se vistieron de romanticismo y nostalgia la noche de este sábado con la callejoneada de Juan Gabriel.

Como parte de los actos principales del festival Juangabrielísimo, este evento dio inicio en el Semjase, la casa del Divo de la avenida Lerdo.

Los cientos de juarenses que acudieron caminaron a lo largo de la avenida Lerdo hasta la 16 de Septiembre para concluir en el escenario principal, a un costado del Museo de Juan Gabriel.

La rondalla "Yo Te Recuerdo" fue la encargada de musicalizar el recorrido con todo el repertorio de Alberto Aguilera, el eterno Divo de Juárez.