Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del Grupo Especial Detectives de la Subsecretaría de Estado Mayor y en coordinación con la Guardia Nacional, aseguró a dos personas en posesión de armas de fuego en la colonia Los Almendros.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado cuando los agentes estatales observaron a dos masculinos que se encontraban junto a un vehículo Chevrolet Silverado de color blanco, con armas visibles en el cinturón.

Al notar la presencia policial, ambos intentaron cubrirse detrás de la camioneta, por lo que fueron interceptados e identificados plenamente por los oficiales.

Al ser cuestionados, los hombres manifestaron pertenecer a una empresa de seguridad privada; sin embargo, al solicitarles documentación que acreditara lo dicho, uno de ellos refirió no contar con papeles y que su arma era de postas.

Mientras que al verificar la información de la otra persona, no aparecía como integrante de ninguna corporación, además, tenía un registro como elemento de seguridad privada con estatus inactivo.

Durante la inspección se aseguró un arma de fuego tipo pistola calibre .380 con 14 cartuchos útiles, así como un arma automática tipo pistola de balines.

Ambos sujetos, identificados como Brian “N” de 21 años, y Luis Enrique “N” de 25 años, junto con el vehículo y las armas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.