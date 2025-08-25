Caen 42 guiadores ebrios al Cerecito

Ciudad Juárez.- Durante este pasado fin de semana y como parte del operativo “Médico a bordo”, agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial, detectaron a 42 conductores que circulaban bajo algún grado de alcohol, de los cuales, siete de ellos eran mujeres, informó un comunicado.

Durante el viernes fueron retenidos 10 guiadores ebrios, el sábado fueron 22 y el domingo otros 10, donde en dos de los casos fueron ubicados tras verse involucrados en un hecho vial y el resto durante los recorridos que hacen los policías viales.

Estas personas fueron trasladadas el Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito) una vez resultó positiva la prueba de alcoholemia, por lo que los infractores tuvieron que cumplir de 24 a 36 horas de arresto, según lo determinó un juez en turno, en cada uno de los casos.

“El consumo de sustancias alcohólicas puede afectar el comportamiento humano, disminuye la capacidad de reacción y afecta la atención del conductor frente al volante; por ejemplo, puede llegar a no distinguir los colores del semáforo o ignorar algún señalamiento vial”, explicó la corporación.

En caso de consumir bebidas embriagantes, se sugiere buscar un medio de transporte alterno, como taxi, Uber, Didi, o en su caso, elegir un conductor designado o ser recogido por algún familiar.