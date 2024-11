Caen 3 señalados por secuestrar a joven; cuerpo fue hallado en la José Martí

Ciudad Juárez.– La Fiscalía de Distrito Zona Norte informó que ubicó y detuvo a tres personas por su probable relación en el secuestro agravado de una mujer en Ciudad Juárez.

Cheyla Jerardyn S. C., Carlos Eduardo M. F., y Brian Josué C. G., y/o Bryan Josué C. G., fueron capturados la mañana de ayer lunes 25 de noviembre mediante órdenes de aprehensión en la colonia San Antonio.

También puedes leer: Hallan a mujer muerta envuelta en sábanas dentro de vehículo

Los señalados serán investigados por el secuestro de Italia Mayte S. V., de 18 años, cuyo cuerpo fue localizado el 16 de noviembre a bordo de un vehículo hallado en las calles Eslovaquia y Gaspar Trujillo de la colonia José Martí, a quien, una vez practicada la necropsia, se determinó la causa de muerte por asfixia.

Los detenidos de 18, 21 y 25 años de edad, fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional, ante quien el agente del Ministerio Público los presentará en la audiencia inicial para la formulación de imputación.